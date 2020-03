Coronavirus, Maradona soggetto a rischio: isolato dalla squadra “Hanno ragione a rifiutarsi di giocare!”

Coronavirus, Maradona soggetto a rischio: isolato dalla squadra.

L’emergenza Coronavirus mette in guardia anche la salute di Maradona. L’argentino è un soggetto a rischio a causa di precedenti problemi cardiaci e obesità e per questo motivo sta prendendo tutte le precauzioni del caso.

L’allenatore del Gimnasia La Plata non può seguire la squadra squadra nella Copa della Superliga, che si giocherà a porte chiuse. Come rivelato dai quotidiani argentini, l’ex Pibe de Oro è in un’altra stanza, non frequentata dai calciatori.

Ed è d’accordo sull’opinione dei rivali del River Plate: “Tutti sanno che le “Gallinas” non mi sono simpatiche. Ma questa volta hanno ragione a puntare i piedi e rifiutarsi di giocare”.