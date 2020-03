Ex preparatore del Napoli, Sinatti: “Lo stop può recare danni, ma basta una stanza vuota per allenarsi e ridurli”

Francesco Sinatti parla dei danni che potrebbero subire i calciatori in assenza di allenamento

Francesco Sinatti, ex preparatore atletico del Napoli di Sarri, è intervenuto su Radio Punto Nuovo. Di seguito quanto evidenziato:

EMERGENZA CORONAVIRUS, I DANNI CHE POTREBBERO SUBIRE GLI ATLETI

“È chiaro che fermare gli atleti può essere dannoso, ma sicuramente qualcuno di loro si sta allenando a casa per quanto può. Bisogna capire quanto per quanto tempo devono stare fermi e quando si riprende il Campionato, per avere un’idea dei danni.

Allenamento migliore da casa? Alcuni giocatori hanno una propria palestra in casa, dove tonificare o fare lavoro di tipo metabolico. Tutto dipende da ciò che si ha a disposizione, ma anche avendo una stanza vuota, seguiti da un professionista, ci si può tenere in forma”.

