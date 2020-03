Calciomercato, nome nuovo per la fascia sinistra: il Napoli segue Cucurella del Barcellona

Il Napoli sul giovane spagnolo

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riportato dal sito “Goal.com“, il Napoli sarebbe sulle tracce del terzino sinistro del Barcellona Marc Cururella, come vice Ghoulam.

Il giocatore è attualmente in prestito al Getafe. Sul classe ’98, definito come una delle grandi sorprese della Liga, c’è una clausola rescissoria di 25 milioni di euro. Il Napoli tiene sempre d’occhio il calciatore anche se il giocatore sembra voler rimanere in Spagna anche il prossimo anno.

