La Repubblica – La Lega ha studiato il ritorno in campo per il 2 maggio: “De Laurentiis voleva subito mandare in ritiro il Napoli”

De Laurentiis voleva mandare in ritiro il Napoli

Anche lo sport si trova a fare i conti con l’emergenza Coronavirus. Il Campionato di Serie A è momentaneamente sospeso, a data da destinarsi. Negli ultimi giorni, tante sono state le ipotesi sulla ripresa degli eventi sportivi, senza però trovare un accordo. Il portale la Repubblica riporta alcuni aggiornamenti in merito alla ripresa del Campionato. Di seguito quanto evidenziato:

SERIE A, POSSIBILE RIPRESA IL 2 MAGGIO

“Lotito e De Laurentiis, che volevano mandare subito in ritiro Lazio e Napoli, dovranno farsene una ragione. “I medici della Serie A, in modo unanime, consigliano di non riprendere l’attività fino a netto miglioramento dell’emergenza Covid 19”, questo il comunicato.

La Lega ha studiato un piano che prevede appunto il ritorno in campo per il 2 maggio (lo spazio ci sarebbe sino a fine giugno per giocare anche in Coppa), e la ripresa degli allenamenti dopo Pasqua, prima non è possibile: ma in due settimane i giocatori potrebbero tornare in forma”.

