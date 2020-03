Gazzetta dello Sport – Tre ipotesi alla ripresa di Champions ed Europa League

La Gazzetta dello Sport elenca le possibili ipotesi alla ripresa di Champions ed Europa League

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha presentato tre ipotesi per la futura ripresa della Champions League. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Se martedì i vertici decidessero di salvare Euro 2020? È un’ipotesi altamente improbabile, ma non si può escludere del tutto. In questo caso a pagare pegno sarebbero le competizioni europee: Champions ed Europa League. In questo modo le due competizioni europee dovrebbero inventarsi nuove formule per arrivare alla conclusione della competizione. Le ipotesi maggiormente accreditate sono tre, di seguito la spiegazione delle tre possibilità:

Piano A – Ricominciare il 7 o il 14 aprile, disputare un turno per gli ottavi di finale (ritorno che chi ha già svolto l’andata oppure gara secca per chi, come Roma e Inter, non l’ha giocata), quarti di finale in gara secca e poi semifinali e finale con formula classica.

Piano B – La seconda ipotesi prevederebbe meno date, infatti dopo i quarti di finale al posto di semifinali e finale si giocherebbero le final four ad Istanbul (per la Champions League) in pochi giorni.

Piano C – Per l’ultima ipotesi sarebbero necessarie ancora meno date, dopo gli ottavi di finale, le qualificate parteciperebbero alle final eight. Sarebbero necessari poco più di dieci giorni”.

