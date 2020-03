Iezzo convinto: “Si perde troppo tempo per le decisioni importanti. I playoff sarebbero interessanti”

Notizie Napoli, il parere di Iezzo su come proseguire il campionato

L’ex portiere ,Gennaro Iezzo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare dell’emergenza Coronavirus in particolare per le conseguenze sul campionato. Ecco quanto riportato:

“Il primo step è fermare questa pandemia, poi tutto il resto si risolverà pian piano. Pensiamo prima alla salute. C’è gente che mette il discorso economico come discorso principale. Aldilà dei calciatori, il problema è la gente che è una accanto all’altro sui campi. Si perde troppo tempo nelle decisioni, si doveva fermare tutto prima. Le partite si possono recuperare, la salute no.

Campionato coi Playoff? Sarebbe una bella cosa, molto curiosa, ma si potrebbe pensare anche di allungare il campionato fino a luglio rimandando gli Europei. Ci sarebbe però tanto rammarico per il Napoli

Periodo di forma fisico e mentale? Dal punto di vista fisico ci vuole almeno un mese per tornare in forma. Sulla questione mentale ogni calciatore ha una voglia matta di tornare in campo”.

