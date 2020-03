Ghoulam verso l’addio al Napoli, Giuntoli sta puntando Barisic e Tsimikas

Il direttore sportivo Giuntoli sta seguendo due calciatori per sostituire Ghoulam

NEWS NAPOLI CALCIO – La Gazzetta dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha riportato un forte interesse del Napoli per due esterni sinistri, lasciando pensare ad un probabile addio di Faouzi Ghoulam. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Giuntoli sta facendo seguire due esterni sinistri dai suoi emissari: si tratta di Barisic e Tsimikas. Borna Barisic, 27 anni, gioca nei Rangers Glasgow, mentre Kostas Tsimikas, 24 anni, gioca nell’Olympiacos. I calciatori sono stati impegnati entrambi giovedì in Europa League. Il Napoli segue già da tempo Tsmikas, ma fino ad ora ha voluto puntare sul recupero di Ghoulam. Recupero che però sembra fare fatica ad arrivare, per questo il Napoli vuole cautelarsi sull’out di sinistra. I due interventi subiti da Ghoulam hanno rappresentato un duro colpo per l’algerino, che non sembra ancora essersi ripreso completamente. Per Tsimikas, nazionale greco, il Napoli sarebbe disposto ad arrivare a 8 milioni più 2 di bonus, mentre l’Olympiacos ne chiede 10, senza bonus. La valutazione di Barisic è leggermente inferiore, si aggira intorno ai 7-8 milioni di euro”.

“Non solo la fascia mancina però, perchè il Napoli sta cercando anche il sostituito di Hysaj, sempre più lontano dagli azzurri. Giuntoli sta monitorando Faraoni, del Verona, L’esterno italiano sarebbe maggiormente disposto a fare da alternativa a Di Lorenzo, ruolo che invece non è intenzionato a fare Hysaj”.

