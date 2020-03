La Fiorentina rifiuta l’offerta del Napoli

ULTIME NOTIZIE CALCIO Secondo quanto affermato da “Il Corriere dello Sport“, il Napoli avrebbe avanzato un’offerta, nel mercato invernale per Erick Pulgar della Fiorentina.

La società gigliata ha risposto con un no secco al club partenopeo, in quanto il giocatore è indispensabile per la squadra e per gli schemi di mister Iachini.

