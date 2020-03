Coronavirus, la Spagna “imita” l’Italia sulle misure di sicurezza

La Spagna adotta le stesse misure dell’Italia

ULTIME NOTIZIE CALCIO – In Spagna, il Consiglio dei Ministri ha deciso che sarà decretato lo stato d’allarme per almeno due settimane, in seguito alla pandemia di Coronavirus.

Gli iberici hanno “copiato” le misure di sicurezza italiane vietando gli spostamenti o almeno limitandoli solo a casi particolari quali urgenze mediche, lavorative o per altri tipi di necessità.



