Coronavirus, la Samp cambia idea: niente più notizie sui contagiati!

La Sampdoria alle prese con il Coronavirus

ULTIME NOTIZIE CALCIO – Il Coronavirus come sappiamo non consce confini e dopo Gabbiadini, il primo caso accertato, sono risultati positivi anche il medico Baldari, nonché Thorsby, Ekdal, Colley e La Gumina. Ora però la Sampdoria ha deciso di fermare le comunicazioni inerenti i futuri contagiati nel club. Il comunicato:

“L’U.C. Sampdoria comunica che, onde evitare fughe di notizie ed inutili allarmismi, ha scelto di non dare più informazioni sui propri tesserati che, in presenza di lievi sintomi, sono stati sottoposti agli accertamenti previsti in merito al Coronavirus-COVID-19. L’unica notizia importante è che i ragazzi stanno tutti bene e sono nei loro domicili a Genova“.

“In un momento così complicato per il nostro Paese e nel rispetto di chi sta operando in prima linea è doveroso non alimentare ulteriori preoccupazioni per situazioni sotto controllo. Invitiamo gli organi d’informazione a rispettare la nostra scelta”.

