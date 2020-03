CdS- Senza diritti tv molti club rischiano di non iscriversi al campionato

Problemi economici per il calcio italiano

ULTIME NOTIZIE CALCIO – L’edizione odierna de “Il Corriere della Sera” fa un bilancio molto negativo sulla situazione del Coronavirus e in particolare delle enormi perdite economiche che i club avrebbero. Senza introiti tv, molti club potrebbero anche rischiare di non iscriversi al prossimo campionato.

Questo è stato il tema della riunione di lunedì scorso in Lega Calcio per discutere dei diritti tv del triennio 2021-24. Si è pensato di dimostrare gli stipendi percepiti dei calciatori fino a marzo per essere in regola ma non tutti i club sono d’accordo, come quelli che si trovano nella parte bassa della classifica, che chiedono la sospensione del campionato.

