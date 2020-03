Ancora un contagiato in Serie A: anche Vlahovic positivo al Coronavirus! Fiorentina e Udinese in isolamento

Notizie Serie A, anche Vlahovic positivo al Covid-19

Arriva l’ennesima notizia di un contagio da Coronavirus. Si tratta di Dusan Vlahovic della Fiorentina, così comunica il club:

“ACF Fiorentina informa che il calciatore Dusan Vlahovic è risultato positivo al test per l’identificazione del Coronavirus – COVID-19, al momento il giocatore è asintomatico e si trova presso la sua abitazione.

La Società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa ad iniziare dal censimento di tutte le persone che hanno avuto contatto con il calciatore”.

FIORENTINA E UDINESE IN ISOLAMENTO

La Fiorentina aveva affrontato l’Udinese lo scorso domenica 8 marzo alla Dacia Arena (gara a porte chiuse, ndr) con l’attaccante serbo rimasto in campo per tutti i 90 minuti. A seguito delle procedure previste dalla normativa, tutti i giocatori, i membri dello staff tecnico ed i dipendenti della società viola dovranno rispettare due settimane di isolamento domiciliare preventivo e lo stesso varrà anche per l’Udinese.

