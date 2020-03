Nota della Lega Serie A: “Ricominciare appena possibile e concludere il campionato”

La nota della Lega Serie A sulla ripresa dei campionati

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio il mondo e non solo il calcio globale. La Lega Serie A si è riunita oggi in conference call con i rappresentanti dei vari club per decidere come procedere.

La nota ufficiale riporta che l’intenzione è quella di concludere comunque il campionato nei prossimi mesi non appena le condizioni sanitarie permetteranno di farlo. Primo obiettivo è ovviamente la tutela della salute di tesserati e dipendenti e a tal proposito sono stati istituiti tavoli di confronto tra le varie società.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI