“Gli italiani usano il Coronavirus come scusa”, Immobile furioso con Jessen: “Te lo dico col cuore, vai a ca***e!”

Coronavirus, Immobile contro Jensen

Ciro Immobile, bomber della Lazio, reagisce in maniera molto esplicita, tramite una storia sul suo profilo Instagram, alle parole crude di Christian Jessen sulle vittime del Coronavirus e di come gli italiani stiano affrontando l’emergenza. Ecco le parole dell’attaccante:



“Vallo a dire ai parenti delle persone morte o ai malati che lottano… testa di c***o. Te lo dico col cuore, vai a ca***e”

