Coronavirus, dall’Argentina sicuri: “Dybala positivo al tampone”, ma è una fake news!

AGGIORNAMENTO 00:20 – Niente di vero: Paulo Dybala non è stato trovato positivo al coronavirus. La conferma della notizia arriva direttamente da Romeo Agresti, che assicura di come questa sia una fake news smentendo così El National, che per primi avevano fatto partire la notizia.

Stando a quanto riportato dal portale sud-americano El Nacional anche Paulo Dybala sarebbe risultato positivo al Covid-19:

“Paulo Dybala, della Juventus, è in quarantena per aver contratto il coronavirus, così come il suo compagno di squadra Daniele Rugani”, scrive il portale che riporta anche di un’attenzione particolare su Higuain, giocatore a stretto contatto con lo stesso Dybala.