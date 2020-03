Barcellona-Napoli, De Laurentiis si è mosso in prima persona: ultimatum all’UEFA per telefono

De Laurentiis chiede a gran voce il rinvio del match contro il Barcellona

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Come riferisce oggi il noto quotidiano la Repubblica, aleggiano ancora le ombre del rinvio del ritorno degli ottavi di Champions tra Barcellona e Napoli, ma l’ufficialità stenta ad arrivare. Entro martedì 17 marzo la decisione ufficiale dell’UEFA sulla questione dovuta all’emergenza Coronavirus. Nel frattempo, però, De Laurentiis si è mobilitato per chiedere il rinvio del match oggi stesso. Questo quanto riportato dalla nostra redazione:

“De Laurentiis non ha avuto quindi scelta ed è stato costretto a reagire con un ultimatum, pretendendo entro oggi la risposta definitiva. Sono in corso contatti anche con gli avversari del Napoli, che però non hanno preso una posizione netta. «Nessun giocatore del Barcellona si è rifiutato di giocare in Champions»“.