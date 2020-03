Barcellona-Napoli, il club azzurro vuole chiarezza: il Napoli non ha intenzione di giocare in Spagna, rinvio non ancora ufficiale

Il Napoli attende la posizione ufficiale dell’UEFA sul match col Barcellona: gli azzurri vogliono il rinvio della sfida

Secondo quanto riporta il noto quotidiano Il Mattino quest’oggi, mister Rino Gattuso e azzurri stanno continuando ad allenarsi per preparare la sfida di Champions League contro il Barcellona, prevista per mercoledì 18 marzo. In clima surreale, causato dalla ‘pandemia’ Coronavirus, il Napoli continua a lavorare aspettando novità sull’eventuale rinvio del match. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per il Napoli è sicuramente molto meglio non giocare mercoledì al Nou Camp il match di Champions contro il Barcellona. Il club azzurro ieri ha fatto presente all’UEFA, nel corso di una telefonata, in maniera chiara la sua posizione: la decisione migliore e auspicabile è il rinvio del ritorno degli ottavi di finale di Champions. Ma a poter decidere in merito è solo l’Uefa che ieri ha preso tempo“.

“In serie A ormai, dopo lo stop al campionato, una dietro l’altra si sono fermate tutte le squadre anche per gli allenamenti: in questa settimana il Napoli, invece, è stata l’unica formazione ad andare avanti, proprio per preparare il match di Champions League con il Barcellona“.

“Allenamento anche ieri mattina per gli azzurri a Castel Volturno, atmosfera spettrale dentro e fuori il centro sportivo. Gattuso ha programmato per oggi la giornata di riposo, da domani è fissata la ripresa degli allenamenti“.