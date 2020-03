43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

In onda su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista di SKY Francesco Modugno ha parlato di Barcellona-Napoli:

“La trasferta è stata organizzata, ma c’è pessimismo crescente. Vediamo cosa cambierà nei piani in caso di sospensione e rinvio.

Per una questione di calendario, anche il Barcellona, come il Real, può finire in quarantena. Hanno giocato il Clasico”.