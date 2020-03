Gasperini sull’emergenza Coronavirus: “In Lombardia siamo organizzati, cosa potrebbe accadere a Roma o Napoli?”

Le parole di Gian Piero Gasperini sull’emergenza sanitaria del paese, con riferimento anche a Napoli

Gian Piero Gasperini, notissimo allenatore dell’Atalanta che due sere fa ha scritto ancora più la storia dei nerazzurri, conquistando i quarti di finale di Champions League alla prima partecipazione dei bergamaschi, si è soffermato in un’intervista al Corriere dello Sport sull’emergenza Coronavirus. Una frase in particolare, però, tra quelle proferite dall’allenatore ha bersagliato in qualche modo Roma e anche Napoli, sicuramente solo un’uscita infelice. Eccola evidenziata dalla nostra redazione:

“Per quel che ci riguarda, nel giro di poche ore siamo passati dalla gioia per aver realizzato una grande impresa alla consapevolezza di vivere qualcosa di inimmaginabile. Sento soltanto le sirene delle ambulanze. State a casa, state in famiglia, non uscite. E da queste parti, in Lombardia, siamo sufficientemente organizzati, pur se in difficoltà. Mi chiedo cosa potrebbe accadere a Roma, a Napoli“.