FOTO – Lady Milik lancia la raccolta fondi per il Cotugno: “Questa è casa nostra”

In questi momenti difficili che sta vivendo l’intero paese che cerca di combattere contro il contagio del Coronavirus, sono molte le iniziative di sostegno e raccolta fondi per gli ospedali che in prima linea stanno vivendo questa situazione.

Anche in Campania numerose sono le raccolte fondi per sostenere le strutture della regione e una di queste è il Cotugno. Proprio in merito al Cotugno anche la compagna di Milik Jessica Ziolek “scende in campo” per sostenere la raccolta fondi destinate alla sttruttura sanitaria napoletana.

Ecco qui il messaggio lanciato dalla modella polacca: