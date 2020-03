Euro 2020: le 5 leghe top chiedono lo slittamento degli Europei

Il Coronavirus potrebbe non lasciare scampo neanche ai prossimi europei

Come riporta oggi il noto quotidiano Il Corriere dello Sport, ormai il Coronavirus ha iniziato a girare non solo in Italia ma anche nel resto d’Europa, condizionando lo sport e il calcio anche in altri paesi. Di sotto un’estratto dalle pagine della testata, dove si legge che, probabilmente, le 5 leghe europee top chiederanno almeno un breve slittamento degli UEFA Euro 2020, per cercare di recuperare il possibile in campionato. Ecco l’estratto:

“Le federazioni e le Leghe di Italia, Spagna, Inghilterra, Francia e Germania puntano a fare fronte comune per aprire un dialogo con l’UEFA. Dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha parlato del Coronavirus come di una «pandemia» e il sindacato mondiale dei calciatori ha sottolineato che non si può più giocare a calcio (Tommasi lo ha ribadito), è ancora più chiaro che altri campionati, non solo il nostro, dovranno fermarsi“.

“L’obiettivo di Serie A, Liga, Ligue 1, Premier League e Bundesliga sia quello di slittare l’inizio dell’Europeo: iniziare una settimana più tardi, spostarlo a luglio o addirittura al 2021 permetterebbe di rendere meno congestionato il calendario, ma a questa richiesta magari si arriverà per gradi e se la situazione precipiterà ovunque“.

“In questo momento l’UEFA continua a ripetere che non saranno prese decisioni su Euro 2020 perché mancano 3 mesi al via e non c’è fretta”.