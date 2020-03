Caos in Champions e in Europa: per Inter e Roma possibilità di giocare un match unico con Getafe e Siviglia

Uno nuovo scenario si prospetta per Inter e Roma nell’Europa League corrente

Con la notizia di Daniele Rugani, difensore della Juventus, positivo al Coronavirus, si rischia il vero caos in UEFA Champions League: ora, con ogni probabilità, il match degli ottavi di ritorno tra Juventus e Lione non si giocherà la settimana prossima, per ovvi motivi. Ma non solo: anche l’Europa League affronterà, molto probabilmente, uno scenario mai visto prima, scenario che riguarda nello specifico Inter e Roma. Di seguito, la notizia sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport:

“Ieri sera sono stati giocati altri 2 ottavi di Champions (gli ultimi 4 la prossima settimana), mentre delle 8 gare d’andata degli ottavi di Europa League di stasera ne verranno giocate solo 6 visto che Siviglia-Roma e Inter-Getafe sono state rinviate a data da destinarsi dopo una lunga trattativa“.

“Nella tarda serata di martedì Ceferin era convinto di ottenere una ‘finestra’ per far decollare i charter da e per l’Italia, ma il Governo spagnolo è stato irremovibile e i dirigenti del Getafe, che non volevano venire a Milano, hanno sorriso“.

“Siccome giovedì sera l’Uefa vuole a tutti i costi avere il quadro delle partecipanti ai quarti (venerdì c’è il sorteggio), si è fatta largo l’idea di decidere la qualificazione in un unico match, in campo neutro e senza pubblico. I quattro club hanno già dato il loro assenso“.