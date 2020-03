Napoli, spunta un nuovo nome per l’attacco: interessa Loren Moron del Betis, pronti 60 milioni di euro

Nuovo nome di mercato per il Napoli del futuro

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli, costantemente alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione (visto il mancato rinnovo in azzurro di Milik), pare aver individuato un nuovo profilo per il reparto offensivo: si tratta del centravanti spagnolo classe 1993 Loren Moron, oggi in forze al Real Betis di Siviglia. Ecco quanto riportato dalla testata:

“Il Napoli cerca un attaccante e dopo Jovic, centravanti del Real Madrid il cui talento è ancora sospeso, la società azzurra continua a osservare incuriosito la Liga“.

“Nel Real Betis, dove è già sbocciato un gioiello che si chiama Fabian Ruiz, gioca Loren Moron, 26 anni, centravanti spagnolo dotato di un destro secco, un attaccante moderno che coi suoi 11 gol ha reso meno anonima una stagione fin qui deludente da parte della sua squadra“.

“Il Napoli, secondo Estadio Deportivo, sarebbe disposto a spendere 40 milioni di euro più altri 20 come parte variabile – legata agli obiettivi di squadra da raggiungere – per coprire la clausola rescissoria del suo contratto (scadenza 2022)“.

“La scorsa estate ci ha provato senza successo la Lokomotiv Mosca, a lui si è avvicinato anche il West Ham e, soprattutto, il Barcellona, che poche settimane fa lo aveva individuato come perfetto sostituto degli infortunati Dembélé e Suarez.