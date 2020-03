Calciomercato Napoli: tanti addii in programma, idee Ibrahimovic e Bonaventura

Calciomercato Napoli: il dossier offerto da Tuttosport

CALCIOMERCATO NAPOLI – Nella giornata di oggi, il quotidiano Tuttosport ha offerto un vero e proprio dossier di calciomercato per tutte le squadre di Serie A. Nello specifico, la nostra redazione riporta qui sotto lo specchietto dedicato al calciomercato azzurro:

“Il Napoli anche nella prossima stagione sarà guidato da Gattuso. E la prima cosa che il tecnico chiederà al club sarà l’acquisto di una punta centrale esperta“,

“L’idea di arrivare a Ibrahimovic non è campata in aria anche perchè sarebbe il giusto completamento con Mertens (ormai si attende solo l’annuncio per il rinnovo di due anni) e Petagna, acquistato a gennaio dalla SPAL. In uscita Milik, Callejon, Younes e Lozano, è probabile che il Napoli faccia tornare alla base Ounas, ora in prestito al Nizza“.

“Dal centrocampo uscirà Allan e al suo posto può arrivare un altro elemento della scuderia Raiola, cioè Bonaventura (il cui contratto col Milan scadrà a giugno)“.

“In difesa, l’addio di Koulibaly è probabile, al suo posto è stato già ingaggiato Rrhamani, a sinistra via Ghoulam per fare posto a Tsimikas dell’Olympiacos“.