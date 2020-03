53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Josep Vives, portavoce del Barcellona, al programma Partidazo de COPE ha dichiarato:

“Nessun giocatore del Barça ci ha chiesto di non giocare. Qualche giorno fa c’è stata una riunione con gli atleti e con i dipendenti del club sulle misure che avremmo preso.

Inoltre, abbiamo risposto a dubbi e domande. Non abbiamo ricevuto alcuna lamentela e nessuno ha detto di non voler scendere in campo“