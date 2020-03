Barça-Napoli, la proposta dell’UEFA: giocare in campo neutro e a porte chiuse

Un nuovo scenario possibile pur di giocare il ritorno di Barcellona-Napoli

Oggi, sulle sue pagine, il noto quotidiano della Gazzetta dello Sport, ha riportato una possibilità concreta per il Napoli di poter giocare con sicurezza la prossima sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. La UEFA prova a non bloccare le coppe intercontinentali, così ha rivolto una proposta assai curiosa ad entrambe le squadre. Di seguito un’estratto dell’articolo:

“In questa gran confusione, con l’OMS che dice ‘pandemia’, il capitolo scritto ieri è relativo all’Europa League. Non si giocano oggi Inter-Getafe e Roma-Siviglia (CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO). L’idea sarebbe risolvere tutto in partita secca, a porte chiuse, su un campo neutro (deciso dall’Uefa). Giovedì 19 marzo. Chi vince va ai quarti“.

“Barça-Napoli? Si può immaginare fin d’ora che sarà fatta la stessa proposta (fatta per Inter e Roma, ndr) per il ritorno di Barça-Napoli“.