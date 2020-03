Alvino: “Ma scherziamo? Bisognava sospendere tutto settimane fa, a porte chiuse spettacoli indecorosi”

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Duro sfogo di Carlo Alvino in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Io non mi faccio piovere in testa, ma scherziamo? Ancor prima della positività di Rugani, settimane prima, bisognava decidere per la sospensione, non mi sono mai iscritto al partito di chi definisce il calcio l’ammortizzatore sociale.

Sono stato drastico fin dal primo momento, il calcio muove tante persone, anche le porte chiuse, durante le partite a porte chiuse assistiamo a spettacoli indecorosi con calciatori ammassati, diamo segnali pessimi. Stop alle competizioni europee ora, non c’è altra strada, si sta scherzando con il fuoco“.