Tv Luna, Alvino: “Impossibile che Barcellona-Napoli si giochi”

Niente da fare per Siviglia-Roma e Getafe-Inter: non si gioca. Voli dall’Italia alla Spagna bloccati e viceversa: il motivo ufficiale, di fatto, è l’incapacità di spostarsi da una Nazione all’altra. Più celato, invece, il reale motivo, l’incedere del Coronavirus non solo in Italia ma nel resto d’Europa.

La stessa sorte sembra toccare a Barcellona-Napoli. Nulla di ufficiale, ma un semplice calcolo: ad oggi non sembrano esserci le condizioni per giocare al Camp Nou tra una settimana, con i casi in Spagna che continuano ad aumentare.

Lo scrive anche Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, su Twitter: “È impossibile che si giochi Barcellona-Napoli”