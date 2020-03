Sky Sport, il messaggio del direttore: “Breve stop per le trasmissioni, a eccezione degli eventi. Presto torneremo in onda”

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il direttore di Sky, Federico Ferri, ha inviato un messaggio a tutti gli abbonati per comunicare la sospensione di tutte le trasmissioni in diretta, ad eccezione degli eventi (come stasera la Champions League). Il cambio di programmazione è già subito evidente, poichè stasera non è in onda la Diretta Gol per la CL.

Ecco le parole del direttore:

“Cari amici di Sky Sport, condividiamo tanti momenti nelle nostre giornate insieme, ci concedete questo privilegio ed è giusto che ci parliamo e vi raccontiamo cosa sta accadendo. Al momento state trovando una programmazione alternativa sul nostro canale Sky Sport24 dedicato alle news sportive minuto per minuto. Abbiamo la necessità di fermarci per un po’. Non abbiamo ora a disposizione la nostra redazione e abbiamo la responsabilità di rispettare delle norme di sicurezza circa la situazione Coronavirus. Torneremo presto in onda con gli aggiornamenti, intanto potrete sempre aggiornarvi sul sito o sui nostri canali social e i nostri eventi continueranno ad essere trasmessi, come per esempio la Champions League. Continuerà anche l’informazione su Sky Tg24. A presto!”