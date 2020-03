Dalla Spagna, Riverso ammette: “A Barcellona stanno iniziando a preoccuparsi. Da domani possibili zone rosse”

“L’emergenza potrebbe arrivare anche qui. Tra una settimana nessuno sa cosa accadrà”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Raffaele Riverso, giornalista di Tuttosport, corrispondente a Barcellona.



Lo scrittore conferma che nella città spagnola si respira ancora aria di normalità, ma se prima non si pensava alla situazione, ora i pensieri ci sono e addirittura il governo spagnolo ha preso delle decisioni drastiche come quelle delle porte chiuse nel prossimo match tra i catalani e il Napoli.



Ecco le sue parole:



“Più passano i giorni e più la situazione peggiora. Fino a qualche giorno fa, solo paventare la possibilità di potersi giocare a porte chiuse era visto come se fossero cose dell’altro mondo.



In pochi giorni sono passati da non prendere la situazione sul serio a porte chiuse. Io penso che qualche decisione verrà presa e aspettiamo tutti una decisione dell’Uefa. Non ci si può rimanere in silenzio in questa situazione, altrimenti si prenda la responsabilità di squalificare le squadre che non giocano.



A Barcellona stanno cominciando ora a capire la situazione, ma per il momento si respira normalità. La Catalogna non è il paese più colpito, ma arriverà anche qui perché non puoi chiudere le frontiere.



Quello che è successo 15 giorni fa in Italia, sta succedendo qua. Stanno prendendo delle misure non drastiche, ma graduali. Il Napoli cosa farà tra una settimana? Non si sa, è una cosa imprevedibile visto anche le tante decisioni cambiate in poche ore.



A Barcellona sono proibite le manifestazioni con più di mille persone e forse, da domani, ci saranno zone rosse. Prendendo delle decisioni più drastiche, si blocca il virus e l’esperienza italiana, alla Spagna, è servita”.



