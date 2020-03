Il Psg tira un sospiro di sollievo: tampone negativo per Mbappé. L’attaccante si allena per il Dortmund

Il francese aveva saltato le ultime due sessioni per paura del Coronavirus

Pericolo scampato. Kylian Mbappé è negativo al tampone. L’attaccante del Psg, con mal di gola e alcuni sintomi influenzali da qualche giorno, sta bene e ha ripreso ad allenarsi con la squadra.



Il giocatore, secondo quanto riporta l’Equipe, aveva saltato le ultime due sessioni per paura di aver contratto il Coronavirus. Tutto risolto.



Il francese si prepara alla gara contro il Borussia Dortmund, in programma stasera, ritorno degli ottavi di finale di Champions League.



