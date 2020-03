Bel gesto del Napoli Femminile: donazione di mille euro all’Ospedale Cotugno. Parte anche l’hashtag #FacciamoSquadra

Notizie Napoli calcio Femminile, donazione di mille auro all’ospedale Cotugno

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NOTIZIE NAPOLI – Il Napoli Femminile ha aderito alla raccolta fondi per il Cotugno di Napoli, impegnato in queste ore con tutto il suo personale a gestire l’emergenza sanitaria causata dal propagarsi del virus Covid-19.

È bello sapere che in un momento così difficile per il Paese e di conseguenza per la nostra città, la gente di Napoli abbia voluto sostenere l’ospedale Cotugno nel tentativo di acquistare materiali e attrezzature che possano aiutare i pazienti ricoverati lì perché affetti da Covid-19.

Il Napoli Femminile ha deciso di fare la propria parte, certo di essere presto in buona, anzi in ottima, compagnia. Per questo lanciamo l’hashtag #FacciamoSquadra invitando le altre realtà sportive della città, tutti gli atleti ed i tifosi che possono farlo a dare il loro contributo all’ospedale Cotugno per combattere il Covid-19.

(questo il link del video registrato dalla nostra Sara Sibilio in merito all’iniziativa #FacciamoSquadra: https://www.facebook.com/247426145320134/posts/2897391576990231/

Nel contempo, in un momento nel quale restare in casa è fondamentale per evitare il diffondersi del contagio da Covid-19, le ragazze del Napoli Femminile hanno scelto di raccontare come un buon libro possa aiutare a passare qualche ora di svago. Attraverso i social network del club – ogni giorno le calciatrici diventeranno “da leggere” svelando quale libro sta tenendo loro compagnia in queste giornate. Ad inaugurare la rubrica è stata Mariah Cameron, autrice del gol vittoria a Perugia, che attualmente è impegnata con “In the woods” di Tana French.

LA FOTO DELLA DONAZIONE:

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI