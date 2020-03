TMW – Napoli attivo sul mercato: Gattuso vuole Calhanoglu. Intanto Giuntoli segue Jota del Wolverhampton

Calciomercato Napoli, piacciono Calhanoglu e Jota

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli pensa al mercato che verrà. In un momento dove il campionato è fermo, nonostante si dovrebbe giocare la Champions League, la società azzurra è attiva e pensa a rinforzare la squadra per la prossima stagione.



Gennaro Gattuso, dopo aver incontrato De Laurentiis qualche giorno fa, ha detto la sua sui giocatori che il Napoli dovrà prendere per i meccanismi dell’allenatore e per il modo di giocare della sua squadra.



Tra questi, secondo Tuttomercatoweb, uno che piace a “Ringhio” è Hakan Calhanoglu. Il numero 10 del Milan potrebbe lasciare i rossoneri a fine stagione ed è considerato un jolly dal mister calabrese. Infatti, l’ex Bayer Leverkusen, può fare la mezzala, il trequartista e anche l’esterno d’attacco.



Intanto, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dei partenopei, segue con attenzione Diego Jota, attaccante del Wolverhampton, assistito da Jorge Mendes, procuratore molto “vicino” alla società campana.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI