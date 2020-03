Il Napoli sogna Jovic: il Real Madrid fissa il prezzo

L’attaccante serbo piace alla dirigenza partenopea

Il Napoli non si ferma sul mercato. La società azzurra, dopo aver operato molto bene a gennaio e aver già chiuso due operazioni per giugno, lavora ancora per rinforzare la rosa di Gennaro Gattuso.



Il sogno della società campana, nelle ultime settimane, è Luka Jovic, attaccante del Real Madrid.



Il 22 enne, arrivato dall’Eintracht Francoforte nell’estate scorsa, non ha trovato molto spazio quest’anno e non ha messo in mostra tutte le sue qualità. Nonostante questo, gli estimatori ci sono, ma soprattutto i blancos non vogliono “regalarlo”.



Infatti, la società spagnola, ha fissato il prezzo per cedere il serbo: 45 milioni di euro.



