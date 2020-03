Coronavirus, Assocalciatori di Italia e Spagna chiedono il rinvio dei match europei: “Confidiamo in una profonda riflessione”

L’AIC chiede il rinvio delle partite europee causa coronavirus

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sul proprio sito ufficiale, i calciatori italiani e spagnoli stanno chiedendo in maniera congiunta il rinvio delle prossime gare europee per evitare i rischi del coronavirus.

L’AIC, italiana, e l’AFE, spagnola, si sono rivolti insieme alla UEFA. La richiesta delle due associazioni e quella di sospendere le partite che coinvolgono squadre italiane e spagnole. La richiesta è di poter svolgere tali incontri quanto ci saranno condizioni di maggiore sicurezza nei due paesi. L’emergenza causata dal Coronavirus sta diventando un tema europeo, non solo italiano. Le associazioni dei calciatori hanno proposto il rinvio “confidando in una profonda riflessione fatta alla luce delle notizie che peggiorano di ora in ora”.

IL TWEET:

🔵 COMUNICATO CONGIUNTO AIC E AFE (ASOCIACION FUTBOLISTAS ESPANOLES)



🛑 Chiesta alla UEFA sospensione gare



👉 https://t.co/tYobez4g9y pic.twitter.com/augGe5NG7E — AIC | Assocalciatori (@assocalciatori) March 10, 2020

