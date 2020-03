CONI, Malagò: “Serie A? Non si possono dare risposte. Calciatori come rugbisti: devono trovare il modo per allenarsi”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Serie A? Si deve procedere per gradi. In questo momento non si possono dare delle risposte, sicuri di quello che accadrà fra qualche settimana.

Come si fa a rispettare la distanza interpersonale di un metro in uno sport di contatto con il calcio? “Come faranno, per fare un esempio, rugbisti e judoka in questo periodo. Troveranno dei modi per allenarsi, dall’attività aerobica al lavoro tecnico, il tutto con la presenza quotidiana del medico sociale”.

Rinviare gli Europei? “Non intervengo certo nelle decisioni che spettano alle federazioni internazionali e tanto meno quelle di un singolo sport. Posso solo dire che credo si stia cercando di prendere del tempo. E anch’io faccio il tifo perché le cose possano cambiare in meglio”.