Auriemma: “Che calcio è se si vince a tavolino? Callejon e Lozano verso l’addio, Fabiàn può restare”

Nel corso di Si Gonfia La Rete su Radio Marte, Raffaele Auriemma ha dichiarato:

“Restiamo a casa finché non sarà possibile tornare alla normalità di tutto, basta, il danaro vi seppellirà, quanti soldi ancora volete incassare da questo pallone? Calmatevi! È una vergogna sentire l’inno della Champions senza pubblico.

Scudetto? Che calcio è se si vince a tavolino? Cinque-sei calciatori sono pronti a lasciare, inizialmente Callejon, penso non ci stiano neanche provando con il rinnovo. Secondo me andranno via Lozano, Younes, Allan ma non credo Fabiàn Ruiz. Dobbiamo considerare anche Koulibaly, uno di quelli promessi da ADL ad una cessione”