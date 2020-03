Europeo 2020 verso la conferma! La UEFA ha confermato le date ufficiali della competizione

L’Europeo non subisce modifiche, attualmente confermate le date del torneo

La UEFA non è affatto intenzionata a posticipare il prossimo Europeo di calcio di un anno. Il quotidiano spagnolo As ha infatti riportato alcune novità in merito alla conferma della competizione che non dovrebbe subire modifiche, confermando così l’apertura del torneo al 12 giugno a Roma.

Continuano ininterrottamente i contatti tra UEFA e OMS, attualmente sembra lontanissima l’ipotesi di rinviare o annullare il prossimo Europeo. Nonostante l’emergenza Coronavirus dunque, Euro 2020 al momento non subisce alcun tipo di modifiche.