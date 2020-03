Spadafora: “Serie A fermata in ritardo solo per ragioni economiche”

Spadafora ha parlato in merito all’interruzione del campionato di Serie A

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è intervenuto in diretta su La7 commentando lo stop del campionato di Serie A. Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate:

“Dire che il calcio si è fermato in ritardo mi sembra un eufemismo. Il calcio non ha voluto assumersi alcuna responsabilità. Il governo doveva fare un provvedimento, sono state molte le Federazioni che hanno preso questa decisione in autonomia. Gli unici a non aver preso decisioni è stata proprio la Lega Calcio e non l’ha fatto solo per una questione economica. La Lega ha dovuto aspettare il DPCM per non litigare con Sky, tutto questo perché nel mondo del calcio girano tanti soldi”.