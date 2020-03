Niente allenamenti per buona parte della Serie A: sospese le sedute

L’EMERGENZA CORONAVIRUS COSTRINGE A FARE I CONTI ANCHE CON LE SEDUTE D’ALLENAMENTO SOSPESE IN DATA ODIERNA DA ALCUNI CLUB

Mentre si sono regolarmente svolte le sedute d’allenamento delle squadre impegnate in modo imminente in competizioni europee come: Napoli, Juventus, Inter, Roma ed Atalanta (quest’ultima impegnata stasera nella sfida contro il Valencia al “Estadio de Mestalla”, ndr), quasi tutte le altre società attraverso i loro canali social – e non solo – hanno comunicato la sospensione degli allenamenti.

Tutto è iniziato stamattina alle ore 10:15 quando il Brescia Calcio ha deciso di annullare la seduta d’allenamento odierna, ed alle “rondinelle” si sono aggiunte altre società.

La Fiorentina, ad esempio, ha decretato lo stop alle sedute fino a data da destinarsi attraverso i suoi canali social.

I 📰I ACF Fiorentina comunica che a partire da domani, mercoledì 11 marzo, tutti gli allenamenti della 1°squadra sono sospesi fino a data da destinarsi e il Centro sportivo “Davide Astori” resterà chiuso. pic.twitter.com/ivUknwyf3Z — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 10, 2020

L’Udinese ha comunicato che le sedute riprenderanno – per il momento – solo da mercoledì; il Cagliari, invece, sospende le sedute fino al 14 marzo.

Milan e Lazio hanno annullato la seduta odierna e riprenderanno ad allenarsi tra una settimana. Discorso diverso per il Bologna e l’Hellas Verona: in particolare la società scaligera informa di sospendere la seduta odierna in attesa di chiarimenti da parte degli organi preposti.

Si sono allenati – e si alleneranno regolarmente nella giornata di oggi – i tesserati delle restanti squadre di Serie A.

