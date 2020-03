Il Napoli smentisce di aver chiesto il rinvio della sfida con il Barcellona: “Ci atteniamo alle direttive del Governo e dell’Uefa”

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – AGGIORNAMENTO ORE 11.25 – Il Napoli, attraverso un tweet sul proprio profilo twitter ufficiale ha smentito di aver richiesto il rinvio della partita con il Barcellona. Di seguito il tweet della società:

“Il Napoli smentisce di aver chiesto il rinvio della partita con il Barcellona, come scritto da ‘si gonfia la rete’. Si tratta di una fake news. Il Napoli si attiene alle decisioni del Governo italiano e dell’Uefa. ForzaNapoliSempre”.

Secondo quanto riportato dai colleghi di gonfialarete.com, testa giornalistica della quale è responsabile Raffaele Auriemma, il Napoli avrebbe chiesto il rinvio della gara con il Barcellona. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli ha chiesto il rinvio della partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Secondo il club azzurro attualmente non ci sono i presupposti per giocare la partita. Stamattina peraltro, i vertici del Barcellona e del Governo catalano sono riuniti per decidere se il match del Camp Nou dovrà essere disputato o meno a porte chiuse”.

