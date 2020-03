Mercato Napoli, tre club sulle tracce di Lozano per l’estate

MERCATO NAPOLI – Come evidenziato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, sono diverse le sirene che colorano il cielo azzurro di Napoli per dar vita agli scenari di mercato attorno al club partenopeo ed in particolar modo, attorno ad Hirving Lozano.

Sembrano lontani i ricordi di quando i tifosi azzurri erano in estasi per l’arrivo del messicano dal Psv Eindhoven (sul quale il Napoli ha investito più di quaranta milioni di euro, ndr) eppure, ad oggi, “El Chucky” non ha lasciato il segno che tutti speravano. Tre reti (contro Juventus, Milan e Salisburgo), scarso rendimento (dovuto anche alle aspettative molto alte su di lui) e negli ultimi tre mesi solo 61 minuti giocati in campionato non convincono particolarmente e portano la società a guardarsi intorno in base alle opportunità.

Non costituirebbe un problema, come rivela il Corriere dello Sport, il cartellino da più di 50 milioni di euro per: l’Atletico Madrid di Simeone, l’Everton dell’ex Ancelotti ed il West Ham di Moyes. Non mancherà occasione di riparlarne in sede di mercato, ma quel che è sicuro per ora è che il mercato non dorme mai e l’asta per Hirving Lozano è appena iniziata.

Il messicano non rientra, in questo momento, nelle grazie del tecnico Gennaro Gattuso e questo potrebbe spingerlo a guardarsi intorno ipotizzando un futuro lontano da Napoli. Tutto resta ancora da vedere ma quel che è certo è che ci sono già tre pretendenti disposte ad un sacrificio economico non indifferente per colui che tuttora è considerato come l’incognita del Napoli: siamo così sicuri che non ci sia tempo per aspettarlo?

