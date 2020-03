UFFICIALE – Lega Pro, accordo con l’Associazione Italiana Calciatori: stop a tutte le attività fino al 20 marzo

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – La Lega Pro, in accordo con l’Associazione Italiana Calciatori ha deciso di fermare ogni attività sportiva fino al 20 marzo. Per attività sportiva non si intendono solo le gare ufficiali, ma anche gli allenamenti. Tale decisione è arrivata in conseguenza dell’emergenza legata al coronavirus e i procedimenti stabiliti dal Governo italiano. In questo periodo non sarà consentito alcun tipo di attività sportiva, anche gli allenamenti. Ovviamente i tesserati dovranno rispettare le norme vigenti e le restrizioni imposte a tutti i cittadini italiani.

