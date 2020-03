FIGC, Ghirelli rivela: “Varie idee per l’assegnazione dello scudetto, si discute anche dell’ipotesi playoff”

Notizie Serie A, per l’assegnazione dello scudetto c’è anche l’ipotesi playoff

La sospensione delle attività sportive potrebbe non far concludere il campionato di Serie A, ecco cosa dice il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli sullo scudetto.

ANCHE I PLAY-OFF TRA LE OPZIONI

Il Presidente di Lega è stato intervistato all’uscita di un consiglio federale, come riporta calciomercato.com. Per l’eventuale assegnazione dello scudetto di Serie A ci sarebbero diverse ipotesi:

“L’idea è quella di far finire il campionato giocando tutte le partite” dice Ghirelli. Nel caso in cui questo non sarà possibile ci sono diverse opzioni: “Tra queste quella di non assegnare lo scudetto, di assegnarlo tenendo conto della classifica attuale oppure quella di assegnare lo scudetto tramite play-off“.

