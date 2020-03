Angelovski, CT Macedonia: “Elmas felice di essere a Napoli, ma la situazione Coronavirus lo preoccupa”

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il commissario tecnico della Macedonia, Igor Angelovski è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Il commissario tecnico ha rilasciato una serie di dichiarazioni riguardanti Eljif Elmas. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per la prima volta, contro il Kosovo, ci giochiamo l’accesso agli europei. Anche il nostro governo ha preso delle misure per contrastare la diffusione del Coronavirus, per questo la partita si giocherà a porte chiuse. Un’ordinanza del governo obbliga chi viene dall’Italia a rispettare 14 giorni di quarantena. Ciò vale ovviamente anche per i calciatori, quindi Elmas, Pandev e Nestoroski non potrebbero giocare. Insieme alla Federcalcio abbiamo chiesto di rinviare la partita”.

“Elmas è spaventato dalla situazione, ci sentiamo spesso. Si sente solidale con il resto d’Italia e quindi è preoccupato dalla situazione. Ha un piccolo acciacco fisico, mi sono confrontato con lo staff del Napoli e non lo stanno sovraccaricando. Elmas mi ha rassicurato dal punto di vista fisico, se potrà giocare contro il Kosovo, sarà pronto. Quindi non è nulla di serio dal punto di vista fisico. Eljif è felice di essere a Napoli. Gattuso dopo un periodo in cui non lo ‘vedeva’, gli ha dato fiducia. In questo periodo è felice dal punto di vista sportivo”.

