Comunicato ufficiale Napoli: “Sospesa conversione del voucher per Barcellona-Napoli”

30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il Napoli ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale, riguardante la sfida di Champions League con il Barcellona. In particolare il comunicato si riferisce a coloro i quali sono in possesso di un voucher per la sfida del Camp Nou. Di seguito il comunicato della società:

“La SSC Napoli informa i propri tifosi, che hanno acquistato il tagliando per la gara Barcellona vs Napoli del 18 Marzo 2020, che la conversione del voucher presso i botteghini dello stadio San Paolo è momentaneamente sospesa. Seguiranno ulteriori aggiornamenti”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI