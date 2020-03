Chiariello commenta: “Ennesimo infortunio per Maksimovic, qualcosa non va. Sarà un punto cardine del progetto del Napoli?”

Notizie Napoli, il commento di Chiariello all’ennesimo infortunio di Maksimovic

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NOTIZIE NAPOLI – In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli. Ecco quanto evidenziato:

“L’ennesimo infortunio di Maksimovic, un ragazzone fragile come un cristallo. Aveva appena mostrato di essere un giocatore su cui contare per il futuro e si è rifermato. Vanno fatte delle valutazioni, quando un giocatore non ha più salute e sta spesso fermo ai box, c’è qualcosa che non va.

Torna Koulibaly, in che condizioni nessuno lo sa, speriamo che la coppia mal assortita con Manolas possa farsi valere contro il Barcellona. Koulibaly è fuori dal progetto azzurro, Maksimovic sarà o no un cardine di questo progetto? Si è messo ancora una volta in discussione”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI