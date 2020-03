Percassi: “Dedichiamo questa serata a tutta Bergamo. I ragazzi passeranno alla storia dell’Atalanta e dell’Italia intera”

Le parole del presidente Percassi dopo il passaggio dell’Atalanta ai quarti di Champions League

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida di Champions League tra Valencia ed Atalanta. I bergamaschi hanno vinto con il risultato di 3-4 al Mestalla, volando ai quarti di finale. Di seguito le parole del presidente bergamasco:

“È una serata storica per Bergamo, che arriva in un momento molto difficile per la città e per tutta l’Italia. Voglio ringraziare il mister e i giocatori che ci hanno regalato una serata così speciale. Noi come società possiamo solo dire grazie a tutta la città di Bergamo. Tutto il mondo calcistico ci ha sostenuto in questi momenti, quello che stiamo affrontando è un male che verrá sconfitto se verranno effettuati i comportamenti adeguati. Tutto quello che facciamo è per il nostro territorio, i risultati ci stanno dando ragione ma indipendentemente da quelli, siamo contenti del lavoro che stiamo facendo. Non ci sono segreti, dedichiamo tempo e passione alla nostra terra, alla nostra città perchè se lo merita. So cosa significasse questa partita per tutta la gente a casa a Bergamo. Ringrazio i miei ragazzi che passeranno alla storia dell’Atalanta e del calcio italiano”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI