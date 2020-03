Barcellona, il pres. Bartomeu: “Dispiace giocare a porte chiuse con il Napoli, ma era necessario. Danno da 6 milioni di euro!” (VIDEO)

Notizie Napoli, le parole del presidente del Barcellona Bartomeu

NOTIZIE NAPOLI – Il presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, ha parlato con i media spagnoli spiegando la situazione relativa alla decisione di giocare Barcellona-Napoli a porte chiuse. Ecco quanto evidenziato:

“Sono convinto che il Napoli avrà modo di raggiungere Barcellona. Cancellazione dei voli a parte, è arrivata anche la notizia delle partite che si giocheranno le prossime partite a porte chiuse. Questa mattina abbiamo avuto una riunione con le istituzioni dove ci hanno detto di giocare senza pubblico. Ci dispiace molto che questo ricadrà sui soci, sui tifosi, e sul mondo del calcio, ma stiamo affrontando una situazione fuori dall’ordinario.

Voglio sottolineare l’importanza di curare l’aspetto della salute e collaborare con le autorità sanitarie. Ovviamente ci sarà una perdita economica, non solo per il Barcellona ma per tutti i club dovuta al fatto di giocare a porte chiuse. Il danno economico per noi si aggirerà intorno ai 6 milioni. Ma ribadisco, non è importante in questo momento”.

ECCO IL VIDEO:

