Allarme Coronavirus, l’Italia un pericolo per i vari paesi del mondo. Ryanair cancella i voli da e per la penisola

Molti dei paesi del mondo vietano ai propri cittadini di andare in Italia

66 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

A causa del numero elevato dei contagiati da Coronavirus, l’Italia è per molti paesi del mondo una meta sconsigliata. A comunicare la situazione attuale è l’ANSA.

VOLO CHARTER ENTRO OGGI DA MALTA VERSO L’ITALIA

“Malta ha sospeso i collegamenti passeggeri con l’Italia, aerei e navali. Sull’isola c’è un quarto ‘positivo’, dopo quello di una famiglia italiana rientrata dal Trentino. Una corsa straordinaria di catamarano fra Malta e Pozzallo e un volo charter fra La Valletta e Roma saranno organizzati entro oggi per gli italiani temporaneamente presenti a Malta che intendono rientrare in Italia. L’ambasciata d’Italia a Malta ha reso noto che alle 18 di oggi partirà un catamarano della linea Malta-Pozzallo. Tutti gli italiani presenti temporaneamente a Malta per lavoro, studio o turismo e che sono “interessati a rientrare” in Italia sono invitati a fornire urgentemente i propri dati all’Ambasciata d’Italia e a recarsi in tempo utile presso il molo della linea Virtu Ferries a Marsa, e comunque entro le 17. Dalla notte di oggi Malta ha vietato il traffico passeggeri con l’Italia, tanto via aerea quanto via mare, per qualsiasi motivo. Rimane aperto il traffico merci per garantire gli approvvigionamenti di medicine, cibo e merci necessarie allo svolgimento della vita quotidiana sulle isole”.

SPAGNA, IL DIVIETO

El Pais riferisce: “Il governo spagnolo ha deciso di vietare i voli diretti tra l’Italia e gli aeroporti spagnoli dalla mezzanotte di oggi fino al 25 marzo“.



L’AUSTRIA CHIUDE LE FRONTIERE CON L’ITALIA

Il quotidiano Der Standard riporta: “Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato uno stop degli ingressi dall’Italia: gli austriaci, che si trovano in Italia, vengono riportati in Austria, ma devono restare per due settimane in autoisolamento. Il provvedimento è concordato con l’Italia. Il ministero degli esteri di Vienna poi ha diffuso un appello agli austriaci, che attualmente si trovano in Italia, a tornare in Austria. Inoltre, ha messo in guardia i suoi cittadini da viaggi in Italia, dopo il nuovo decreto sull’emergenza Coronavirus. Ma è giallo sulla condivisione da parte dell’Italia del rigido provvedimento austriaco: la chiusura delle frontiere sarebbe stata semplicemente notificata all’ambasciatore italiano a Vienna a decisione già presa”.

IL GOVERNO TEDESCO SCONSIGLIA VIAGGI VERSO L’ITALIA

“Fino ad oggi, sconsigliate erano soltanto le zona rosse del Norditalia, poi estese da Palazzo Chigi a tutta la Penisola”.

IL GOVERNO BRITANNICO SCONSIGLIA VOLI VERSO L’ITALIA

“L’indicazione dell’auto-isolamento in quarantena è estesa a chiunque arrivi nel Regno Unito dall’intera Italia, anche in assenza di sintomi. La British Airways ha annunciato lo stop di tutti i voli da e per l’Italia”.

IL BRENNERO CHIUDE I CONFINI

“Ad eccezione del traffico di rientro, ha detto il governatore tirolese Guenther Platter, secondo l’agenzia Apa”.

RYANAIR CANCELLA TUTTI I VOLI DA E PER L’ITALIA

“Ryanair cancella tutti i voli da e per l’Italia da sabato fino al 9 aprile dopo le ultime misure adottate dal governo italiano per il contrasto del Coronavirus. Lo annuncia un portavoce della compagnia citato dall’agenzia britannica Press Association”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI